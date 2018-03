Einer der Gründerväter der UEG

Anzeige

Vobachzimmern.Die Landwirte in der Region verlieren mit Reinhold Horn einen Schaffer und Macher, einen Mann, der nie auf auf viel Lob aus war und sich nicht in den Vordergrund spielte. Horn starb am 5. März.

Reinhold Horn gehörte rund drei Jahrzehnte dem Vorstand der Baden-Württembergischen Vereinigung der Züchter von Schwarz- und Rotbunt-Rindern an und war zwei Jahrzehnte lang Vorstandsmitglied in der Besamungsvereinigung Baden-Württemberg Nord.

In Vorbachzimmern war Horn vor dem Zusammenschluss der Ortschaften mit Niederstetten im Gemeinderat, danach im Ortschaftsrat und drei Perioden lang im Gemeinderat der Gesamtstadt. Zusammenschlüsse sind sozusagen seine Spezialität: in den drei Jahrzehnten seiner Vorstandstätigkeit hat er den Zusammenschluss mit der Niederstettener Bank begleitet.