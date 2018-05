Einfach geschmacklos

Anzeige

Solch eine Aussage, das Freibad Bad Mergentheim sei eine Geldverbrennungsanlage, kann nur einer machen, der von den Bedürfnissen seiner Bürger, keine Ahnung hat. Mein Mann betreibt bereits seit vielen Jahren den Kiosk im Freibad.

Seit drei Jahren bin ich meinem Mann im Kiosk behilflich. Und deshalb erlaube ich mir, auf diese Aussage zu reagieren. Es gibt viele Schwimmer, die schon kurz vor neun Uhr zum Schwimmen kommen. Sie stürzen sich in das Becken, egal wie frisch das Wasser ist. Ob 18 oder 24 Grad, bei Regen und Wind, das spielt alles keine Rolle. Hauptsache schwimmen. Mancher trinkt noch einen Cappuccino, ein kleines Schwätzchen und dann ab in den Alltag. Auch viele Schüler dürfen sich im Freibad im Wasser austoben und das Schwimmen erlernen. Zwischendurch noch ein Volleyballspiel, nochmal ins Wasser und dann zurück in die Schule. Und das Ganze dient dem Wohle der Bevölkerung. Auch wenn die meisten Bürger wissen, dass sich die Stadt keine goldene Nase mit einem Freibad verdient, so hat aber eine Badestadt mit 23 000 Einwohnern das Recht, ein Freibad zu haben, welches auch an Tagen unter 25 Grad geöffnet ist. Das müsste selbst einem Stadtrat, Dr. Hofmann, klar sein.

Ich glaube, es gibt bestimmt mehr Projekte in unserer Stadt, die man als Geldverbrennungsanlage nennen könnte und Herr Dr. Hofmann müsste auch gar nicht lange überlegen, welche. Natürlich kann jemand der nur drei- oder viermal im Jahr, bei großer Hitze ins Schwimmbad kommt, nicht wirklich nachfühlen, wie toll es für Bürger und Touristen ist, sich im Freibad zu erquicken.