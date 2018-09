Einladung bald per iPad statt wie bisher auf Papier

Niederstetten.Die Stadt Niederstetten führt ein so genanntes „Ratsinformationssystem“ ein, mit dem Sitzungen digital geplant, vorbereitet, durchgeführt und nachbereitet werden können.

„Das erste, was ich in Niederstetten vermisst habe, war diese Technik“, sagte Bürgermeisterin Heike Naber bei der Gemeinderatssitzung am Mittwochabend im Kult und machte deutlich, für wie sinnvoll sie die digitale Organisation von Gemeinderatssitzungen hält. So würde sie zum einen die Arbeit der Verwaltung erheblich erleichtern, zum anderen würden die Transparenz für die Bürger deutlich erhöht.

Produktiver und informativer

Mit der Software können alle Vorgänge von der der Gremienverwaltung über die Erstellung von Beschlussvorlagen und Sitzungseinladungen bis hin zur Protokollierung erledigt werden.

Naber verspricht sich davon, Sitzungen des Gemeinderats künftig produktiver, informativer und transparenter gestalten zu können. Das neue Ratsinformationssystem soll zunächst sechs Monate nur in der Verwaltung im Einsatz sein, damit diese Erfahrungen sammeln kann. Danach sollen die Gemeinderäte in dem neuen System geschult werden und bis zur Kommunalwahl 2019 können die Bürger über eine App in das System integriert werden.

14 600 Euro kostet das neue System mit dem Namen „Somacos“, außerdem fallen monatliche Kosten von rund 130 Euro an. Dieses Geld werde jedoch durch die „enorme Zeitersparnis“ mehr als aufgefangen, zeigte sie Naber überzeugt.

Keine Hardware enthalten

In diesen Kosten nicht enthalten ist die Anschaffung von iPads für den Gemeinderat: diese würden benötigt, um das System nutzen zu können. Ob die Geräte gekauft oder geleast würden, will der Gemeinderat in einer späteren Sitzung entscheiden. Zwar entschied sich der Gemeinderat einstimmig für das neue System, einzelne Ratsmitglieder hatten zuvor aber durchaus Bedenken geäußert.

So sagte etwa Harald Dietz, dass es ihm „zu viel ist, 40 bis 50 Seiten am Computer zu lesen“. Naber sagte, dass er als Mandatsträger dann die Möglichkeit habe, sich die Seiten selber auszudrucken oder sie sich im Rathaus zu bestellen. Auch Ulrich Roth sah in dem neuen System Vorteile, fand aber etwa, dass man bei Sitzungen mit Papierausdrucken schneller etwas finde als auf dem Tablet. Roland Landwehr sprach sich deutlich für das neue System aus, vor allem, weil man „leichter etwas wiederfindet“. Nachdem den Gemeinderäten zugesagt wurde, dass sie auch in Zukunft punktuell auf die Papierform zurückgreifen könnten, stimmte der Rat geschlossen für das neue System. sem

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 21.09.2018