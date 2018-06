Einmal Gold, einmal Bronze

Anzeige

HohenloheKreis.Minister Peter Hauk hat die Ergebnisse des Landesentscheids „Unser Dorf hat Zukunft“ bekannt gegeben. Das Dorf Ulm (Teilgemeinde der Stadt Renchen) im Ortenaukreis siegte beim Landesentscheid des Dorfwettbewerbs.

Eine Goldmedaille für herausragendes Engagement bei der Entwicklung einer zukunftsfähigen dörflichen Heimat erhält Oberginsbach bei Krautheim (Hohenlohekreis). Eine Bronzemedaille für besonderes Engagement bei der Entwicklung einer zukunftsfähigen dörflichen Heimat wurde aufgrund der Bezirksentscheide an Laibach, Gemeinde Dörzbach (Hohenlohekreis), verliehen.

Landesweit haben sich 28 Dörfer im Rahmen des 26. Wettbewerbs „Unser Dorf hat Zukunft“ beteiligt. Ihre Auszeichnungen bekommen die Teilnehmerorte des Landeswettbewerbs am Samstag, 27. Oktober im Forum am Schlosspark in Ludwigsburg überreicht.