Niederstetten.Der erste Bauabschnitt für die Sanierung der „Langen Gasse“ im Zuge der „Neugestaltung der öffentlichen Räume im Stadtkern Niederstetten“ wird in diesem Jahr in Angriff genommen. Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am Mittwochabend im „Kult“ die Elektroarbeiten vergeben. Den Zuschlag bekam als günstigste Bieterin die Firma Elektro Keim in Niederstetten zum Preis von 49 685,62 Euro brutto, die damit deutlich unter den Kostenberechnungen des Ingenieurbüros Rainer Metzger aus Weikersheim von 60 888,73 Euro und den Angebotspreisen der Mitbieter lag. Die Arbeiten beinhalten Elektroverteiler, Kabel und Leitungen, Verlegesysteme sowie Beleuchtungskörper. sem

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 25.01.2019