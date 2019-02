Empfindliche Geldbuße droht

Rothenburg.In den Abendstunden am Freitag wurde ein 20-jähriger Pkw-Lenker durch eine Streife der Rothenburger Polizei im Stadtgebiet kontrolliert. Hierbei stellten die Beamten drogentypische Auffälligkeiten fest. Ein Urintest war positiv, so dass eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Des Weiteren wurde am Samstag in den Mittagsstunden ein 39-jähriger Pkw-Lenker in einer Nachbargemeinde Rothenburgs kontrolliert. Auch hier stellten die Beamten drogentypische Auffälligkeiten fest.

Ein Urintest war positiv, so dass eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Gegen beide Fahrer wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Sie müssen nun mit einer empfindlichen Geldbuße und einem Fahrverbot rechnen. Zudem wurde die Weiterfahrt für beide Fahrzeugführer unterbunden.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 25.02.2019