Ende der Störung angekündigt

Rüsselhausen.Im Zusammenhang mit der seit über zwei Wochen andauernden Störung im Telefonnetz in Niederstetten-Rüsselhausen (wir berichteten am Mittwoch) erreichte die Redaktion jetzt folgende Stellungnahme der Telekom:

In Rüsselhausen „treten nach dem Bau eines neuen DSLAMs (das sind die großen grauen Technikkästen an den Straßen/auf den Gehwegen) bei 17 Kunden temporäre Schwierigkeiten bis hin zum Ausfall des jeweiligen Anschlusses auf. Die betroffenen Kunden müssen jetzt vom alten DSLAM auf den neuen umgeschaltet werden, was in diesem speziellen Fall zeitaufwendig ist. Die Umschalt-Arbeiten sollen spätestens am Freitag abgeschlossen sein.“ Die Telekom abschließend: „Bei den 17 Kunden können wir uns für die Unannehmlichkeiten nur entschuldigen.“ mrz/pm

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 20.09.2018