„Energienutzung muss dramatisch besser werden“

Ingelfingen.„Wir müssen in der Nutzung der Energie dramatisch besser werden“, forderte der Umweltwissenschaftler und Klimaexperte Ernst Ulrich von Weizsäcker auf dem Bürkert Campus in Ingelfingen-Criesbach. So könnten etwa Steuern auf Benzin und Strom die Rentenfinanzierung erleichtern. Und Energie könnte in dem Maße verteuert werden wie die Energieeffizienz zunimmt. Gut 80 Gäste waren der Einladung des Vereins „Unternehmensnetzwerk für betrieblichen Umweltschutz und nachhaltiges Wirtschaften Modell Hohenlohe’ zur Feier des 28. Jahrestags der Vereinsgründung ins Kochertal gefolgt.

In seinem Vortrag „Eine neue Aufklärung für eine volle Welt“ blieb von Weizsäcker nicht bei der umweltpolitischen Gegenwartsanalyse stehen. Der Pionier für ökologisches Wirtschaften hatte auch fundierte Vorschläge im Gepäck. Beispielsweise regte er an, neue Produkt-Komponenten so zu designen, dass sie sich nach Gebrauch möglichst verlustfrei wiederverwenden lassen.

Von Weizsäcker stimmte sein Publikum nachdenklich, entließ es aber optimistisch: „Wir sind mit unserer Ausbildung und mit unserem Wissen in der Lage, so vieles besser zu machen als vorhergehende Generationen“, sagte der Wissenschaftler. „Dass sich hier regionale Firmen zusammentun, um gemeinsam die Ressourcen- und Energieeffizienz zu verbessern, ist beispielhaft.“

Das „Unternehmensnetzwerk für betrieblichen Umweltschutz und nachhaltiges Wirtschaften Modell Hohenlohe“ begeht seinen Gründungstag jährlich an wechselnden Orten. Er will mit den Veranstaltungen zum Nachdenken, Analysieren, Reagieren und Realisieren anregen und den Teilnehmern die Gelegenheit zum Austausch geben.

Der Gastgeber, das Ingelfinger Unternehmen Bürkert Fluid Control Systems, ist Gründungsmitglied des Modells Hohenlohe Alle Baumaterialien des, in 2016 eröffneten Bürkert Campus, wurden mengenoptimiert eingesetzt und sind vollständig recycelbar. pm

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 01.02.2019