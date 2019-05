Energiewende klug gestalten

Schwäbisch Hall.Die Wirtschaftsjunioren Heilbronn-Franken veranstalten am Dienstag, 28. Mai, um 17.30 Uhr in der Haller Sparkasse eine Vortragsveranstaltung mit der Klimaexpertin Prof. Dr. Claudia Kemfert. Im Mittelpunkt stehen die wirtschaftlichen Chancen einer klugen Energiewende. Wie teuer werden Klimawandel und -schutz? Werden wir in Zukunft ohne Autos auskommen müssen? Was kostet die Umstellung auf alternative Energien und nachhaltige Mobilität? Antworten auf diese Fragen gibt Kemfert bei ihrem Vortrag „Die wirtschaftlichen Chancen einer klugen Energiewende“. Kemfert leitet die Abteilung Energie, Verkehr und Umwelt am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung in Berlin. Sie ist zudem Professorin für Energieökonomie und Nachhaltigkeit an der privaten Hertie School of Governance. pm

