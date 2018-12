Engagiert und ideenreich

Andreas Straßer erhielt von Heike Naber einen Taktstab überreicht. © Burdinski

Niederstetten.Mit einem Empfang wurde Andreas Straßer als neuer Leiter der Musikschule Hohenlohe begrüßt. Durch seine kontaktfreudige Art, so Verbandsvorsitzende Bürgermeisterin Heike Naber, habe er bereits Spuren in den Verbandsgemeinden Igersheim, Weikersheim, Blaufelden, Niederstetten, Schrozberg und Gerabronn hinterlassen. Ihre Freude über die Anstellung des ideenreichen und engagierten Schulleiters zeigte sie mit der Übergabe eines symbolischen Taktstabs, verbunden mit der Hoffnung auf gute Führung der Musikschule. Andreas Straßer ist seit 2016 als Gitarrenlehrer und Leiter des Jugendorchesters der Musikschule tätig. Seine Prüfung als Diplommusiklehrer im Hauptfach Gitarre und Nebenfach Klarinette machte er 2005 in Mainz. Kürzlich folgte sein Abschluss als Musikschulleiter.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 17.12.2018