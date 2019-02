Erfahrener Manager übernimmt

Dr. Bertram Hoffmann wird Vorstandsvorsitzender. © Bosch Rexroth

Igersheim.Wechsel an der Unternehmensspitze des Igersheimer Mechatronikkonzerns Wittenstein: Dr. Bertram Hoffmann wird Vorstandsvorsitzender der Wittenstein SE.

Der Maschinenbauingenieur (55) gehört bisher dem Vorstand der Bosch Rexroth AG an. Hoffmann folgt mit Beginn des neuen Geschäftsjahres 2019/20 auf Dr. Bernd Schimpf, der das Unternehmen zum 31. März verlassen wird.

Hoffmann studierte Maschinenbau an der FH sowie an der Technischen Universität Karlsruhe und trat als Trainee bei der Robert Bosch GmbH ein – es folgten dort Tätigkeiten in der Qualitätssicherung, der Fertigung, der Technischen Betriebs- und Werksleitung in Spanien, Deutschland, Japan und der Tschechischen Republik.

2007 wurde Hoffmann zum Geschäftsführer der ZF Lenksysteme, Schwäbisch Gmünd, ernannt. 2012 wechselte Hoffmann zur Bosch Rexroth AG und wurde Mitglied des Vorstands.

2015 übernahm er zusätzlich als Mitglied des Vorstands die Verantwortung für die Business Unit Mobile Applications und als Leiter der Business Unit Mobile Applications die Entwicklung.

Als einen „erfahrenen Manager und Branchenkenner“, mit dem „wir unsere positive globale Entwicklung der Unternehmensgruppe weiter fortschreiben können“, würdigte Dr. Manfred Wittenstein, Aufsichtsratsvorsitzen, den Einsatz Hoffmanns.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 16.02.2019