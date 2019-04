Erfolg hat menschlichen Nebeneffekt

Wildentierbach/Bad Mergentheim.Kunst und Kultur werden im kleinen Wildentierbach ganz groß geschrieben. Bekanntester Ortssohn ist sicherlich der Mundart-Dichter Gottlob Haag (1926-2008).

Im vergangenen Jahr stellten dann vier engagierte Jugendliche das Musical „Joseph ein echt cooler Träumer“ unter der Leitung von Larissa Tschall auf die Beine. Von Anfang an war den rund 50 mitwirkenden Schauspielern und Sängern klar, dass ein Teil der Spenden für einen guten Zweck verwendet werden sollte. Bei sechs Aufführungen in Wildentierbach kamen 2018 insgesamt 1000 Euro zusammen, die das Team kürzlich an das Projekt „Wunschmobil unterwegs“ des Vereins der Freunde und Förderer des Caritas-Krankenhauses Bad Mergentheim gespendet hat.

„Das Musical hatte zum Ziel, Kids, Jugend und Erwachsene als Gemeinschaft enger zusammenzuschweißen. Crew, Darsteller und Besucher sollten das Projekt noch lange mit einem Lächeln positiv im Kopf behalten“, erklärte Projekt- und Chorleiterin Larissa Tschall. „Ähnliches erreicht auch Ihr Wunschmobil. Eine Fahrt zum Lieblingsplatz in der Region ermöglicht Familien in den letzten Lebenstagen eines geliebten Angehörigen ein paar unbeschwerte gemeinsame Stunden, die im Gedächtnis bleiben. Daher ist das Geld bei Ihnen gut aufgehoben.“ Über das große Lob freuten sich Förderverein-Vorsitzende Schwester Maria-Regina Zohner und Helmut Wolf ganz besonders. „Wir sind überwältigt, dass der Erlös eines großartigen Kulturprojektes an unser Wunschmobil fließt. Sie haben sich viele Gedanken gemacht und sich für uns ins Zeug. Auf bislang drei Fahrten mit schwerstkranken Patienten der Palliativstation werden noch viele weitere folgen. Dafür danken wir Ihnen ganz herzlich“, sagte der Geschäftsführer des Vereins.

Liebe und Hoffnung

Dass sich das Musical obendrein eine biblische Episode beschäftigt hat, freute besonders die Deutschordensschwester Maria Regina Zohner. Denn es drehte sich um Traumdeuter Joseph, der als Lieblingssohn seines Vaters stets dem Neid seiner Brüder ausgesetzt war. Daher verkaufen sie ihn nach Ägypten.

Diese Familiengeschichte aus Liebe, Eifersucht, Trauer, Hoffnung und Gottvertrauen haben Larissa Tschall (Idee, Projekt- und Chorleitung), Sebastian Mayer (Kamera, Schnitt und Musik) sowie Lena Beck und Nicole Mix (Regie und Organisation) gekonnt in Szene gesetzt. Über 1000 Besucher haben das Stück 2018 gesehen. föv-ckbm

