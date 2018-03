Erfolge bis auf Bundesebene gefeiert

Anzeige

Niederstetten.Ehrungen und Neuwahlen standen im Mittelpunkt der Hauptversammlung der Schützenabteilung des TV Niederstetten.

Abteilungsleiter Gerhard Naser, begann mit den Berichten des Vorstands. Es folgte der Bericht des Schriftführers Ralf Kleinheinz. Der Bericht des Kassiers Florian Naser gab Auskunft über die Finanzlage des Vereins, die sich stabil zeigt. Der neue Schützenmeister Stefan Schmitt sprach von den sportlichen Leistungen und gab die Ergebnisse der Vereinsmeisterschaft bekannt (siehe nebenstehende Infobox).

Erfolgreich nahmen die Schützen wieder an diversen Meisterschaften auf Kreis-, Bezirks-, Landes- und Bundesebene teil. Ronja und Fabienne Weidmann sowie Florin Hain durften sich auf den Weg machen. Bei den Ligawettkämpfen im Gewehrbereich konnte man gleich zwei Meisterschaften feiern: Die zweite Mannschaft Luftgewehr sicherte sich in der Bezirksliga Hohenlohe den ersten Platz, die erste Luftgewehrmannschaft in der Bezirksoberliga. Die erste Mannschaft im Standardgewehr erreichte Tabellenplatz zwei und nachdem die Erstplatzierten der Bezirksligen allesamt auf den Aufstieg in die Landesliga verzichteten, rückten die Niederstettener Schützen nach. Somit schießt Niederstetten nun in der KK-Landesliga.