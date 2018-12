Erfolgreiche Fahndung

Schwäbisch Hall.Gegen 14.40 Uhr betankten am Samstag zwei Männer ihre Mercedes A-Klasse an einer Tankstelle in der Stuttgarter Straße im Wert von 59 Euro. Nach dem Tankvorgang wurde die Zapfpistole auf dem Boden abgelegt und die zwei flüchteten in unbekannte Richtung, ohne das Benzin zu bezahlen.

An dem Fahrzeug war ein Nürnberger Kurzzeitkennzeichen angebracht. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnte der Mercedes auf der A6 von einer Streife angehalten und die zwei Täter festgenommen werden. Bei den Folgemaßnahmen wurde umfangreiches Diebesgut, wie Kleidung, Zigaretten und Parfum, im Wert von über 1000 Euro im Fahrzeug sichergestellt.

Wie sich herausstellte, waren beide 24-jährigen Männer bereits einschlägig der Polizei bekannt und zwar nicht nur in Baden-Württemberg, sondern auch in Bayern und Österreich.

Auch dort verübten die beiden Georgier mehrere Straftaten. Nach Rücksprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft wurde der Mercedes und das mutmaßliche Diebesgut sichergestellt, die beiden Täter wieder auf freien Fuß gesetzt.

