Ergebnisse jetzt endlich veröffentlichen

Unter Demokratie verstehe ich offensichtlich etwas Anderes als unser Landratsamt in Tauberbischofsheim.

War es schon mehr als ein großer Fehler, sechs rund 200 Meter hohe Windräder zu den kleineren Rädern in Weikresheim-Queckbronn zu genehmigen (die Optik „Liebliches Taubertal litt), wurde die Durchführung von Messungen ein Drama. Gemessen (Dezibelstärken) wurde nun im Februar 2018. Veröffentlicht wurde nichts.

Unlängst, während der Bürgerfragestunde in der Weikersheimer Gemeinderatssitzung fragte ich nach dem Ergebnis, erhielt die Info: Das Landratsamt ist dafür zuständig.

Inzwischen begann ich zu recherchieren. Ich erhielt buntes „Allerlei“ etwas „Genaues“ wusste niemand. Soll ich dieses Material veröffentlichen, wird es gedruckt? Ich war 15 Jahre Stadtrat in Weikersheim im Ehrenamt tätig und hatte auch einen Amtseid getätigt.

Deswegen verlange ich vom Landratsamt in Tauberbischofsheim einen exakten Bericht über die Messwerte in Queckbronn/Neubronn. Genaue Angaben über die Standorte, genaue Angaben Messdauer.

Waren es Fachleute oder Aushilfen? In den Weikersheimer Nachrichten gehört dieser Bericht nun veröffentlicht – so ist das dann eine korrekte Sache. Früher hat man dies so gemacht.

Erst vor Kurzem war doch der Tag des Ehrenamtes und Landrat Frank hat Ehrungen ausgesprochen, ohne diese Personen ginge doch gar nix mehr in der Bundesrepublik Deutschland. In der Tat: Als Frau Merkel die Grenzen öffnete und 1,5 Millionen Menschen zu uns kamen, haben die „Ehrenamtlichen“ den Laden geschmissen und die Leute versorgt. Amtliche gab es doch so gut wie nicht. Schreibt ein „Ehrenamtlicher“ einen Leserbrief, landet er im Papierkorb – Antwort erfolgt nicht. Ist das Demokratie ?

Wenn ich keine Antwort bekomme, mache ich kein Politikum daraus – das ist keine Drohung, auch kein Scherz. Müssen wir gelbe Westen anziehen?

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 18.12.2018