Erna Gugger kann es einfach nicht lassen

Blaufelden.Für die Wiesenbacher Sommertheatergruppe um Hauptdarstellerin Sabine Völkert – manch einem besser bekannt als Erna Gugger – ist es „einfach großartig, jedes Jahr wieder die perfekte Rolle auf den Leib geschrieben zu bekommen“, heißt es in einer Pressemitteilung. Pünktlich im Januar, immer am Taubenmarkt, überreicht der Hohenloher Mundartautor Klaus Eisenbarth nämlich das neueste Werk an seine Truppe.

Hautnah am Geschehen

Steinbrüche sind Eisenbarths Leidenschaft. Er verbringt dort jede freie Minute auf der Suche nach Fossilien, und nur wenn es dafür schon zu dunkel ist, schreibt er an seinen Guggerstücken.

„Dabei handelt es sich weder um hochtrabende Ergüsse noch um tumbe Bauernstücke, sondern schlicht um witzige Unterhaltung“, finden die Wiesenbacher Theaterspieler. Dass immer wieder Szenen im Publikum gespielt werden und die Zuschauer somit hautnah am Geschehen dran sind, macht das Ganze einzigartig.

Sabine Völkert dreht in ihrem Part als Erna Gugger voll auf, immer wieder tritt Erna im Lauf des Abends in einer ihr gerade passend erscheinenden Rolle auf.

Egal ob die bayerische Marktfrau Zenserl, die türkische Putzfrau Aische oder der trendige Animateur zum Einsatz kommen: Lacher sind vorprogrammiert.

Bevor es im Steinbruch jedoch losgehen kann, bekommt jeder Darsteller ein Probenheft, um in Ruhe das Stück zu studieren. Der in breitestem Hohenlohisch verfasste Text kann nicht einmal von gebürtigen Einheimischen ohne Weiteres vom Blatt weg gelesen werden. Manche Wörter ergeben erst im Zusammenhang einen Sinn oder müssen in mühevollster Kleinarbeit regelrecht ins Hochdeutsche übersetzt werden.

Ihr bleibt nicht viel

„Umso größer ist der Spaß, wenn sich dann alle Akteure in ihre Rolle eingelebt haben“, heißt es in der Mitteilung. Es war in den vergangenen Jahren schon so einiges geboten im ehemaligen Wiesenbacher Steinbruch. Eigentlich ist Erna ja Bäuerin, doch sie will mehr: ob Naturerlebnishotel, Detektivbüro oder Beautyfarm, nichts ist ihr fremd. Meist jedoch bleibt ihr am Ende jeden Stückes nicht viel mehr als ihr geliebter alter Hühnerstall.

Heuer nun, bei ihrem zehnten Versuch, etwas wirklich Großes zu schaffen, eröffnet Erna ein Gourmetrestaurant mit ihrer französischen Sterneköchin Babette Bokusse. Natürlich steht ihr Dauerverlobter Willi als famoser Oberkellner zur Seite. Ob es den beiden gelingt, den hohen Ansprüchen ihrer Gäste gerecht zu werden?

