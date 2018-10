Neuses.Sehenswert ist der Erntedankteppich in der katholischen Pfarrkirche St. Antonius in Igersheim-Neuses. Die Verantwortlichen haben sich viel Mühe gegeben, um diese alte Tradition fortzusetzen. Wer das Kunstwerk sehen möchte, hat dazu in dem Gotteshaus bis einschließlich Donnerstag, 10. Oktober, die Gelegenheit. Bild: Klaus T. Mende

© Fränkische Nachrichten, Montag, 08.10.2018