2017 hatte der Jugendclub Vorbachzimmern erstmals mehr als 100 Mitglieder. So herrschte bei der Hauptversammlung eitel Sonnenschein.

Vorbachzimmern. Anlässlich der Hauptversammlung blickte die Jugendabteilung des TSV auf das 41. Jahr ihres Bestehens zurück. Der Vorsitzende Fabian Henn berichtete über die gemeinsamen Unternehmungen wie die Teilnahme am Faschingsumzug in Laudenbach, das Maibaumfest, einen kleinen Ausflug ins Palm Beach in Stein bei Nürnberg, das Stellen des Weihnachtsbaumes auf dem Dorfplatz und vieles mehr. Und er berichtete über den aktuellen Mitgliederstand. Zahlreiche Neueintritte hatte „der Club“, wie er in Vorbachzimmern genannt wird, zu verzeichnen.

Am Ende stand ein kräftiger Mitgliederanstieg auf 107 zu Buche, erstmals waren es mehr als 100 Mitglieder. Erfreulich auch, dass sehr viele recht jung Leute den Weg in den Club gefunden haben. Der steht allen nach der Konfirmation, also mit 14 Jahren, offen.