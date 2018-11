Fällarbeiten Richtung Künzelsau

Künzelsau.Die L 1022 von Belsenberg (Einmündung B 19) bis Hermuthausen muss von Montag, 3., bis Freitag, 7. Dezember, aufgrund von umfangreichen Gehölzpflege- und Baumfällarbeiten für den Gesamtverkehr voll gesperrt werden.

Diese geplante Vollsperrung kann nach einer vorherigen Rücksprache mit der Straßenmeisterei Künzelsau, Telefon 07940 / 9154-0, von angrenzenden Waldbesitzern auch für eigene Fällarbeiten mit genutzt werden.

Der überörtliche Verkehr wird ab der Einmündung B 19/Hermuthausen – in Richtung Stachenhausen bis auf Höhe des Parkplatzes über die Kreisstraße 2316 zurück bis zur Landesstraße 1022 bei Hermuthausen – und umgekehrt umgeleitet. Die Einmündung in Hermuthausen in Fahrtrichtung Ohrenbach und Steinbach ist frei. lra

