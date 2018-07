Fahrraddiebstähle geklärt

Anzeige

Die Tatorte lagen quer durch das Stadtgebiet verteilt – vom nördlichen Heckenacker bis in die Erlbacher Straße im Süden der Tauberstadt. Dringend tatverdächtig ist ein 25-jähriger Mann, der in der Vergangenheit besonderes wegen Sachbeschädigungen an an Kraftfahrzeugen aufgefallen war. Der Gesamtwert des Diebesgutes beträgt rund 4000 Euro.

