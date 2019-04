Fans wählen Namen der neuen Spielgemeinschaft

Die Fußballteams des 1. FC Igersheim und des SV Harthausen fusionieren zur Saison 2019/20 zur Spielgemeinschaft. Beide Abteilungsleitungen haben den Weg dafür jetzt freigemacht.

Igersheim/Harthausen. Jetzt trifft’s also auch die beiden Traditionsvereine, die damit ihre sportliche Eigenständigkeit aufgeben (müssen) – ein im Fußball nur noch schwer aufzuhaltender Trend. „Wir machen aber aus der Not eine Tugend und wollen die Kräfte bündeln“, tut Peter Ruess, Vorsitzender des 1. FC Igersheim, bei der Vertragsunterzeichnung am Samstag im FC-Sportheim kund. Und sein Harthäuser Amtskollege Reinhard Lesch ergänzt: „Der SV Harthausen wird 2020 50 Jahre alt, der 1. FC Igersheim ein Jahr später 75 Jahre. Da stellen wir jetzt schon die Weichen, um so nicht nur sportliche Erfolge zu feiern, sondern auch das Ehrenamt zu stärken und gemeinsam größere Projekte stemmen zu können.“ Denn es sei Spektakuläres geplant.

Der Württembergische Fußball-Verband hat bereits seine Zustimmung signalisiert und der neuen Spielgemeinschaft eine Wildcard in der Bezirksliga Hohenlohe in Aussicht gestellt, nachdem es dort 2019/20 zu weiteren Zusammenschlüssen von Vereinen und damit freien Plätzen kommen wird.

„Darüber freuen wir uns sehr. Wir suchen natürlich noch einen Namen für die neue Spielgemeinschaft. Ob SGM Franken, SGM Mittlere Tauber, SGM Turbine Igersheim/Harthausen oder etwas anderes – wir sind für alle Vorschläge offen“, ergänzt Walter Lang, zweiter Vorsitzender des 1. FC Igersheim. „Deswegen können sich die Einwohner beider Kommunen, aber auch alle Sportfreunde im Fußballbezirk, aktiv an der Namensgebung via E-Mail beteiligen“, meint Roland Ernst, zweiter Vorsitzender beim SV Harthausen. Im Übrigen findet am heutigen Montag um 19 Uhr im Igersheimer Sportheim eine kurzfristig anberaumte Mitgliederversammlung statt, in deren Verlauf über die neue Spielgemeinschaft und die Namensgebung diskutiert werden soll.

Sportgelände wird ausgebaut

Ebenso suchen die Verantwortlichen nach einem Namen für das Sportgelände im Erlenbachtal. Im Gespräch sind bereits „Johann-Adam-Möhler-Sportpark“, „Manfred-Schaffert-Kampfbahn“ oder „Erlenbachtal-Arena“. „Auch hier kann und soll sich jeder mit Ideen einbringen und Vorschläge machen. Derjenige, dessen Vorschlag letztlich berücksichtigt wird, erhält im Übrigen einen tollen Preis“, sagt Peter Ruess, der ausdrücklich zur aktiven Teilnahme bei der Suche nach einem Stadionnamen aufruft. Offen seien darüber hinaus noch die künftigen Vereinsfarben, über die auch noch eine Einigung erzielt werden müsse. Ruess regte an, das FC-Gelb mit dem SV-Blau zu einer brasilianischen Kombination zu mixen, in der Hoffnung, dass der neue Verein auch so in Aktion tritt, wie man es von Neymar und Co gewohnt ist.

Der 1. FC Igersheim habe im Übrigen, so der Vorsitzende, bei der Gemeinde einen Bauantrag eingereicht, um das Sportgelände mit einer überdachten Tribüne mit einer Kapazität von 500 Sitzplätzen sowie einer neuen Flutlichtanlage auszustatten. Der Antrag sei bereits positiv beschieden worden, so dass die Baumaßnahme Anfang Juni gestartet werden könne.

Die Verantwortlichen beider Clubs betonten bei der Vertragsunterzeichnung, dass so die Synergieeffekte genutzt werden sollen, um schnell voranzukommen und sportlich Akzente zu setzen – die „Erste“ in der Bezirksliga Hohenlohe und die „Zweite“ in der Kreisliga A 3 Hohenlohe.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 01.04.2019