Die Band „C-Town" spielt am Samstag, 4. Mai in Niederstetten.

Niederstetten.Auf dem Genießermarkt spielt am Samstag, 4. Mai, die Band „C-Town Connection“ feine akustische Popmusik. In der Lounge-Atmosphäre des Hofgarten Dod kann man den Tag bei energiegeladenem Sound aus Cajon, Akustikgitarre, Bass und Gesang ausklingen lassen. C-Town Connection sind alles andere als eine gewöhnliche Coverband. Ihre ganz eigenen Interpretationen von Rock-, Pop- und Soulklassikern sind locker-groovig und voll Leidenschaft vorgetragen. Mit Songs von U2, den Beatles, Eric Clapton, Toto oder aktuellen Songwritern wie Bruno Mars, Kings of Leon oder Alex Clare spannen die vier Musiker einen großen Bogen der Musikgeschichte, live und unplugged. Beginn ist um 20 Uhr im Hofgarten Dod, bei Regen im Kult. Reservierung bei der Städtischen Mediothek Niederstetten, Telefon 07932/ 60032 oder unter mediothek@niederstetten.de

