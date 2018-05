Film und Führungen

Anzeige

Main-Tauber-Kreis.Im Altkreis Mergentheim haben die „Jüdischen Kulturtage Taubertal“ begonnen, die bis einschließlich 11. Mai gehen. An diesem Wochenende gibt es gleich mehrere interessante Veranstaltungen: 5. Mai: 15 Uhr Stadtführung „Jüdisches Leben in Bad Mergentheim“ mit Klaus Huth. Treffpunkt Marienkirche. 5. Mai: 19.30 Uhr Moderne Klezmermusik im Deutschordensmuseum Bad Mergentheim. 6. Mai: 15 Uhr Führung über den jüdischen Friedhof Creglingen. Treffpunkt jüdischer Friedhof. 6. Mai: 19 Uhr Vorstellung NS-Propagandafilm „Ich klage an“ im Kino Movies in Bad Mergentheim. Hierzu wird Eintritt erhoben.