Bad Mergentheim.Die Eduard-Mörike-Schule Bad Mergentheim zeigt von Montag, 4., bis Freitag, 15. Juni, die Ausstellung „Flucht und Vertreibung damals und heute“ des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge. Der Untertitel lautet „Aspekte der Gewaltmigration im 20. und 21. Jahrhundert“. Die Ausstellung ist nach der Eröffnung bis zum 15. Juni im Eingangsbereich der Gemeinschaftsschule (Maurus-Weber-Straße 48) zu sehen und zwar nicht nur für Schüler, sondern auch für die Öffentlichkeit. Der Eintritt ist frei.

Die Bilder in den Medien erinnern an die Trecks der Flüchtlinge nach den Zweiten Weltkrieg: Menschen, die ihre Heimat aus Angst vor Gewalt und Elend verlassen mussten und oft nicht mehr besaßen, als sie am Leibe trugen; viele von ihnen hatten ihre Angehörigen verloren oder waren von den Kriegsereignissen. Die Ausstellung lässt sich von den Fragestellungen der gegenwärtigen Problemlagen leiten, wobei die historisch-politischen Hintergründe des Themas den Bezugsrahmen abbilden. Die Ausstellung ist wissenschaftlich begleitet worden durch Professor Dr. Jochen Oltmer, Institut für Migrationsforschung an der Universität Osnabrück.