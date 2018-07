Anzeige

Dörzbach.In Dörzbach findet am 15. Juli der zweite Bahnhofstag des Jahres statt. Die Jagsttalbahnfreunde öffnen an dem Sonntag von 11 bis 17 Uhr die denkmalgeschützten Anlagen des Endbahnhofs der Jagsttalbahn für Besucher. Um 14, 15 und 16 Uhr finden Führungen durch die Bahnhofsanlagen und historischen Fahrzeuge statt. Der Eintritt ist frei. Der Verein arbeitet momentan an der Wiederinbetriebnahme der Jagsttalbahn als Museumsbahn. An den Bahnhofstagen gibt es Informationen zum Stand der Arbeiten aus erster Hand. In den letzten Monaten wurde vor allem an der Hauptuntersuchung der Diesellok 22-02 gearbeitet, die kurz vor Abschluss steht. Am Barwagen laufen Arbeiten am Innenausbau; auch beim Gleisbau gibt es Fortschritte zu sehen. pm