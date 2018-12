„Frau Naber, geben Sie weiter Gas!“

Adolzhausen.Eine deutliche Aufbruchstimmung war bei den Stellungnahmen der Fraktionssprecher im Gemeinderat zum Haushaltsplan 2019 zu spüren.

So sprach Richard Nörr von der AWV vom Haushaltsplan 2019 als einem „Zeichen der Neuordnung von Zielen und Maßnahmen“. Zwar verzeichne man eine Rücklagenentnahme von 862 000 Euro, dafür seien im Vermögenshaushalt auch eine ganze Reihe von Investitionen geplant. Nörr sprach von „offensiver und mutiger Investitionspolitik“, die in die richtige Richtung gehe. „Die in Planung genommenen Investitionen sind für die positive Entwicklung unserer Stadt bemerkenswert, aber auch sehr notwendig“, betonte Nörr und bilanzierte, dass der Haushalt die Stadt „weiter voran bringt“. „Es bewegt sich was in Steide“, stellt CDU-Stadtrat Roland Landwehr fest. In den letzten Monaten sei einiges entschieden und umgesetzt worden. Naber habe in ihrer kurzen Amtszeit „erstaunlich viel (…) bereits zur Entscheidung gebracht“, was teils von ihrem Amtsvorgänger vorbereitet worden war. Landwehr erwähnte die Änderung der Personal- und Führungsstrukturen in der Stadtverwaltung und in den Kindergärten auf, aber auch die Neugestaltung des Zentralen Omnibusbahnhofs im Zusammenhang mit dem Neubau des Umschulungs- und Fortbildungszentrums (UFZ) sowie den Kauf des Anwesens ehemaligen Gasthauses „Hirschen“ zur Unterstützung der Innenentwicklung der Stadt. Natürlich werde der Gemeinderat bei all den Investitionen die Haushaltskonsolidierung nicht aus den Augen verlieren.

„In Schockstarre versinken und sich zu Tode sparen“, erteilte Landwehr dennoch eine Absage. Bei knappen Finanzmitteln sei es umso wichtiger, sie „zielgerichtet und zukunftsorientiert“ einzusetzen.

Für die Zukunft stünden noch eine Reihe von Maßnahmen an. So zählte Landwehr unter anderem auf, dass in der Innenstadt weiterer Wohnraum geschaffen werden müsse, die Stadt benötige „unbedingt neue Bauplätze“, der Bildungsstandort müsse weiter gestärkt und die ärztliche Grundversorgung sichergestellt werden. In den Teilorten müssten im Innenbereich alte Gebäude neuen Nutzungsmöglichkeiten zugeführt und die Attraktivität als Wohnort gestärkt werden. Die Bürgermeisterin forderte er auf: „Frau Naber, geben sie weiter Gas, fürs Bremsen sind wir zuständig“.

Der Haushaltsplan sei dazu angetan, „unserer Stadt attraktiv und zukunftsfähig“ zu erhalten, fand SPD-Stadtrat Klaus Lahr. Die geplanten Investitionen gründeten sich auf eine „rentierliche Verschuldung, die unserer Bausubstanz, also die Infrastruktur der Stadt bewahrt, erhält und ausbaut“. Lahr forderte aber auch dringend „ein neues attraktives Baugebiet“ in Stadtnähe. sem

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 21.12.2018