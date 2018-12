Freundschaft mit Leben erfüllt

Niederstetten.Zum ersten Mal besuchten 44 Gäste aus der französischen Partnerstadt Le Plessis-Bouchard den Niederstettener Weihnachtsmarkt, der traditionell am zweiten Adventswochenende stattfindet.

Zu einem Empfang trafen sich die Gäste mit Bürgermeister Gérard Lambert-Motte an der Spitze mit den deutschen Gastfamilien und der Vorsitzenden des Partnerschaftvereins, Anette Zibold sowie mit Bürgermeisterin Heike Naber in der Cafeteria des Bildungszentrums.

Im Anschluss daran stand der erste Besuch des Weihnachtsmarkts an. Danach ging es dann für den Abend in die Gastfamilien. Am nächsten Tag ging es mit dem Bus nach Bad Wimpfen, wo der altdeutsche Weihnachtsmarkt besucht wurde. Bei einer Führung auf Französisch wurden die Besonderheiten dieses Marktes und Bad Wimpfens vorgestellt. Nachdem man am Spätnachmittag wieder in Niederstetten angekommen war, wurden bei einem Bummel über den Markt einzelne Märchenfiguren und das jeweilige Märchen erklärt.

Gottesdienst gefeiert

Der Abend klang dann auf dem Weihnachtsmarkt aus. Am Sonntag feierte man einen Gottesdienst in der katholischen Kirche. Bei einem Essen in der Brauereigaststätte in Herbsthausen trafen sich die französischen Gäste mit den Stadträten Niederstettens. Bürgermeister Gérard Lambert-Motte lud die Niederstettener zum Gegenbesuch am Himmelfahrtswochenende im Jahr 2019 ein. Er versprach, wieder ein interessantes Programm zusammenzustellen. Bürgermeisterin Naber zeigte sich erfreut über den aktiven Partnerschaftsverein und die gelebte Freundschaft, die die Teilnehmer an diesem Wochenende erfahren durften.

