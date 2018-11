„Frieden ist alles andere als selbstverständlich“

Bei einer Traditionsveranstaltung in der Hermann Köhl-Kaserne wurde Chefarzt Dr. Mathias M. Borst zum neuen Tauberfränkischen Kommandeur ernannt.

Niederstetten. Die Soldaten des Transporthubschrauberregiments 30 in der Niederstettener Hermann Köhl-Kaserne haben einen neuen Tauberfränkischen Kommandeur. Vor gut 350 Gästen übertrug Regimentskommandeur Oberst Peter Göhringer dieses Ehrenamt in der großen Halle des Heeresflugplatzes von MdB Alois Gerig auf den Chefarzt der Medizinischen Klinik I am Caritas-Krankenhaus, Privatdozent Dr. Mathias M. Borst. Mit der Überreichung des „Zepters“ wurde die Übergabe besiegelt.

Das Ehrenamt des Tauberfränkischen Kommandeurs wird seit 17 Jahren an Persönlichkeiten der Region vergeben. Mit dieser Traditionsveranstaltung wollen die Soldaten und zivilen Bediensteten des Transporthubschrauberregiments 30 ihre seit vielen Jahren guten Kontakte zu den Bereichen, Politik, Wirtschaft und Gesellschaft sowie ihre Verbundenheit zur Bevölkerung in Tauberfranken vertiefen, wie der Regimentskommandeur in seiner Grußadresse sagte.

In seinem Rückblick auf die vergangenen zwölf Monate als Tauberfränkischer Kommandeur streifte der Bundestagsabgeordnete Gerig die vielen positiven Erlebnisse und Ereignisse. So habe Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen bei ihrem Sommerbesuch in den kommenden Jahren rund 120 Millionen Euro für Investitionen am Standort Niederstetten in Aussicht gestellt. Er habe das Ehrenamt ernst genommen und mit Würde und voller Stolz getragen und trotz seiner vielfältigen Kontakte zum Standort Niederstetten viel über die Bundeswehr im Allgemeinen und besonders über das Transporthubschrauberregiment 30 dazu gelernt. Das Abrüsten der Streitkräfte und das gewaltige Herunterfahren des Wehretats nach der Wiedervereinigung über einen Zeitraum von 25 Jahren sah Gerig kritisch und „als großen Fehler“. Trauriger Höhepunkt war seiner Meinung nach die Wehrreform 2011 mit der Abschaffung der allgemeinen Wehrpflicht und die einhergehende Schließung zahlreicher Standorte. Dies habe in der Bundeswehr tiefe Wunden hinterlassen. Glücklich sei er darüber, dass es gelungen sei, die Standorte Walldürn und Niederstetten zu halten. Zufrieden und stolz ist Gerig auch darauf, dass die Karl-Schurz-Kaserne in Hardheim reaktiviert wurde.

Neue Herausforderungen

Seit der Gründung der Bundeswehr habe sich die Stellung Deutschlands in der Welt verändert und das Sicherheitsgefühl der Menschen gewandelt. Neue Herausforderungen, insbesondere die internationale Friedenssicherung seien keineswegs ungefährlich. Sie brauchen gut geschultes Personal, technisches Know-How und unbedingte Einsatzbereitschaft. Mit Blick auf die gefährlichen Missionen, in denen deutsche Soldaten international im Einsatz seien, vermisse er häufig die nötige Wertschätzung in der Gesellschaft. Durch die deutliche Aufstockung der Haushaltsmittel im Wehretat 2019 um elf Prozent kann der Abgeordnete auf bundespolitischer Ebene einen „deutlichen Wandel zum Positiven“ erkennen. Die Debatte um die Einführung einer „allgemeinen Dienstpflicht“ hält Gerig für unterstützenswert. Als Andenken an seine Amtszeit als Tauberfränkischer Kommandeur bekam Gerig von Oberst Göhringer ein Helmvisier mit Gravur und den Kommandeurs-Coin. Gerig habe während seiner Amtszeit ein intensives und offenes Verhältnis zu seinem Regiment geführt.

Gerigs Nachfolger Borst, dem Oberst Göhringer zuvor die Amtsinsignien übergab, vertrat in seiner Rede die Ansicht, dass die Diskussion um die Einführung einer allgemeinen Dienstpflicht für junge Menschen nicht zerredet werden dürfe. Er freute sich über die positive Entwicklung des Regiments und sah in seinem neuen Ehrenamt ein Bekenntnis zur Bundeswehr. In seiner neuen Funktion wolle er sich als Bindeglied zwischen Bundeswehr und Zivilbevölkerung einbringen. „Bundeswehr und Ärzte erfüllen einen elementaren Auftrag für die Gesellschaft. Niemand will den Ernstfall, aber der Frieden ist alles andere als selbstverständlich“, so Borst.

Im Vortragsteil des Abends informierte Major Marcus Preiss, Kapitän der 7. Staffel (SAR-Staffel), über den Such- und Rettungsdienst in der Bundeswehr.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 15.11.2018