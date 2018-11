Frontal zusammen gestoßen

Mulfingen.Aufgrund eines riskanten Überholmanövers kam es am Dienstag, gegen 7.30 Uhr, zu einem Verkehrsunfall mit drei schwer verletzten Personen. Ein 50-jähriger Fahrer eines weißen BMW fuhr auf der L 1022 von Hermuthausen kommend in Fahrtrichtung Jagstberg. In Höhe Hohenrot wollte der 50-Jährige einen VW-Polo überholen und scherte daher aus. Hierbei übersah er einen ordnungsgemäß entgegenkommenden Mercedes, so dass es zum Frontalzusammenstoß kam. Beide Fahrzeuge kamen jeweils in Fahrtrichtung rechts von der Fahrbahn ab und überschlugen sich mehrmals.

Der 50-Jährige Fahrer des BMW und sein 15-Jähriger Mitfahrer wurden beide im Fahrzeug eingeklemmt und mussten durch die Feuerwehren Künzelsau und Mulfingen, die insgesamt mit sieben Fahrzeugen und 45 Einsatzkräften vor Ort waren, aus dem Fahrzeug geborgen werden. Die beiden und der 51-jährige Fahrer des Mercedes zogen sich schwere Verletzungen durch den Unfall zu und kamen mit dem Rettungshubschrauber und dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Während der Bergungsarbeiten war die Strecke bis 10 Uhr voll gesperrt. An den Pkws entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt 60 000 Euro. Laut Zeugenaussagen überholte der Fahrer des BMW zuvor noch weitere Autos riskant. Die Polizei sucht daher Zeugen oder Geschädigte, die Hinweise geben können. Diese können sich unter Telefon 09341 / 60040 ans Verkehrskommisariat Tauberbischofsheim wenden.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 07.11.2018