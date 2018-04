Führung und Vortrag

Anzeige

Creglingen.Das jüdische Museum Creglingen beteiligt sich mit zwei Veranstaltungen an den jüdischen Kulturtagen: Am Sonntag, 6. Mai, um 15 Uhr findet eine Führung auf dem jüdischen Friedhof statt, und am Donnerstag, 10. Mai, ebenfalls um 15 Uhr gibt es einen Vortrag im Museum mit Jürgen Schwinning-Sturm. Thema: „Von der Verstreutheit. Geschichten und Bedeutungen von Pflanzen in jüdischer Kultur und Religion“. Der Eintritt ist frei.

In diesem Jahr finden zudem neben der Dauerausstellung auch zwei Sonderausstellungen im jüdischen Museum statt. Mit Aktivitäten wie diesen ist es gelungen, die zu Beginn des Jahrzehnts leicht rückläufigen Besucherzahlen wieder zu steigern, was vor allem auch ein Verdienst des Vorstands unter Leitung von Dr. Christoph Bittel war. Dieser hat nach fünfeinhalb Jahren als Stiftungs-Vorsitzender sein Amt abgegeben. Nachfolgerin ist, wie berichtet, Sabine Kutterolf-Ammon. red