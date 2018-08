Fünf freuen sich über weiß-gelben Gürtel

Anzeige

Niederstetten.„Die Kleinsten müssen von den Besten trainiert werden“, fordert Judo-Bundestrainer Richard Trautmann. Diese Forderung wird beim TV Niederstetten eins zu eins umgesetzt, indem die ehemalige Bundesligakämpferin und amtierende Landes-Kattameisterin Anita Glaser (3. Dan, Trainer B- Lizenz) sich um die Anfänger kümmert

Dabei geht es im Besonderen um die Grundlagen des Judo. Fallen, nach rechts, links und nach hinten, ohne sich oder anderen weh zu tun, Ukemi genannt, ist das erste, was man im Judo lernt. Den Partner am Boden festzuhalten, richtig zu belasten, um seine Bewegungsfähigkeit einzuschränken, aber auch sich aus einem Haltegriff zu befreien, das nächste.

Im Stand wird der große Hüftwurf (O-Goshi) der Hüftschwung (Uki-Goshi) sowie der große Außensturz (O Soto Otoshi) gelehrt. Nachdem die Techniken in der Grundversion vermittelt wurden, ist die Anwendungsaufgabe an der Reihe. Hierbei werden alle Techniken in einer sinnvollen Bewegungssituation, wie es auch im Kampf vorkommt, trainiert.