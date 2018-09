Für Aktive und alle Hobbyläufer

Niederstetten.Der TV Niederstetten veranstaltet im Rahmen des Herbstfestes am Samstag, 22. September, ab 13.30 Uhr seinen 24. Herbstfestlauf durch die Innenstadt von Niederstetten. Alle aktiven Läufer und alle Hobbyläufer können mitmachen. Neben den sportlichen Läufen werden auch wieder die Winzertänzer mit einem Wettstreit „Rot gegen Grün“ das Programm mitgestalten.

Neu in diesem Jahr kommt Minilauf C mit einer Strecke über 400 Meter für Kinder der Jahrgänge 2013 und jünger dazu: Start ist für alle am Rathaus. Ebenfalls neu in diesem Jahr ist die Altersklassenwertung in 10er-Schritten im Hauptlauf.

Siegerehrung im Festzelt

Der TV Niederstetten ist bei der Laufgemeinschaft Tauberfranken der letzte Lauf. Für alle Läufer, die an mindestens drei der fünf Veranstaltungen teilgenommen haben, ist die Siegerehrung nach der Herbstfestlaufsiegerehrung im Festzelt.

Angemeldet werden kann über die Homepage des TV Niederstetten oder schriftlich an TV Niederstetten 1862 e.V. Seestraße 2 97996 Niederstetten. Meldeschluss ist der 19. September.

Nachmeldungen sind bis 30 Minuten vor dem Start des jeweiligen Laufes möglich. Hierbei fällt jedoch eine zusätzliche Nachmeldegebühr an. Die Startnummern können ab 12.30 Uhr vor dem Rathaus abgeholt werden.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 15.09.2018