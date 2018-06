Für Athleten ein besonderer Tag

Anzeige

Bei den Wettbewerben der Leichtathleten fiel der Startschuss um 10 Uhr. Schnell musste man auf der Sprintstrecke sein, möglichst weit den Ball werfen und beim Weitsprung sollte man möglichst weit hinten in der Sandgrube landen. Bei den jüngeren Jahrgängen stand noch die Disziplin Hockwende an der Langbank auf dem Programm.

Einsatz über viele Stationen

Zeitgleich wuselte es auf dem Hartplatz des Burgwiesenstadions nur so von kleinen KITU-Cup Teilnehmern. Die Vier- bis Siebenjährigen zeigten hier an sechs verschiedenen Stationen ihr Können. So wurde gesprintet, gehüpft, ein Rollbrett geschoben, im Slalom über Hürden sowie durch Ringe gelaufen und weit geworfen.

An jeder Station wurden fleißig Punkte gesammelt, um am Ende eine Bronze, Silber oder Goldurkunde sowie ein kleines Geschenk in den Händen zu halten.

Kurz vor der Siegerehrung traten alle Vereine noch in der Pendelstaffel gegeneinander an. Hier konnte sich in der Altersgruppe 2008 ein Team aus Markelsheim über Platz eins freuen. Ein Team aus Niederstetten konnte auf dem letzten Meter die Staffel der Altersgruppe 2009 und jünger für sich entscheiden.

Neue persönliche Bestleistungen, neue Erfahrungen sowie viele Eindrücke und tolle Erlebnisse – das alles konnte man in strahlenden Kinderaugen an diesem Tag sehen. tvn

