„Für Bauern Katastrophe“

Schwäbisch Hall/Stuttgart.Das Oberlandesgericht Stuttgart (OLG) hat kürzlich der Klage der Bäuerlichen Erzeugergemeinschaft Schwäbisch Hall (BESH) recht gegeben, wonach die Begriffe „Hohenloher Landschwein“ und „Hohenloher Weiderind“ nur dann genutzt werden dürfen, wenn die hinterlegten Qualitätsrichtlinien eingehalten werden (wir berichteten).

Diese Richtlinien schreiben auch vor, dass die Beratung kostenpflichtig durch den BESH-Beratungsdienst zu erfolgen und die Schlachtung am BESH-Schlachthof stattzufinden habe. Die Landmetzgerei Setzer aus Wolpertshausen, hatte mit diesen Begriffen geworben, ohne Mitglied der BESH zu sein und ohne nachzuweisen, dass die hinterlegten Qualitätsrichtlinien eingehalten werden.

Rechtsanwalt Benjamin Stillner vertritt die Landmetzgerei. Er meint: „Diese Rechtsauffassung ist für unabhängige Bauern in der Region schlichtweg eine Katastrophe mit weitreichenden Konsequenzen für die gesamte Region.“ Der Anwalt bescheinigt der BESH „Monopolisierungsbemühungen“ für zahlreiche Marken, die nach dem allgemeinen Sprachgebrauch jedem Hohenloher Bauern zustehen müssten, etwa „Rindfleisch aus Hohenlohe“. „Einem Bauern, der nicht der BESH angehört, wäre es mit dieser Rechtsprechung faktisch nicht mehr möglich, in sprachlich unkomplizierter Weise für die Herkunft qualitativ hochwertiger Fleischerzeugnisse aus Hohenlohe zu werben, ohne Gefahr zu laufen, auf Unterlassung in Anspruch genommen zu werden.“ Stillner vermutet, dass „flächendeckende Abmahnungen“ folgen.

Durch das Urteil habe das OLG „das ausgewogene Regel-Ausnahme-Verhältnis von Kollektivmarken durch Nicht-Mitglieder in sein Gegenteil verkehrt und hat der BESH einen Schutz gewährt, der einem Monopol gleichkommt.“ Er erwartet, dass nun weitere Markeneintragungen zur „Aussperrung von Nichtmitgliedern folgen“. Dies sieht er durch die Gründung der „Qualitäts- und Schutzgemeinschaft für Agrar- und Landprodukte der Region Hohenlohe“ untermauert.

Das OLG hatte Revision nicht zugelassen. Doch wie Benjamin Stillner auf Nachfrage mitteilte, wird er eine Nichtzulassungsbeschwerde beim Bundesgerichtshof in Karlsruhe einlegen, um so ein Revisionsverfahren zu erreichen. sel

