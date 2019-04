Für die ganze Familie wird buntes Programm geboten

Schwäbisch Hall.Beim Haller Frühling können sich die Besucher am 4. und 5. Mai auf ein abwechslungsreiches Wochenende mit vielen Angeboten beim Shoppen, kulinarischen Leckereien und einem bunten Programm für die ganze Familie freuen. Der Frühling wird in Schwäbisch Hall mit einem großen Fest in der Innenstadt und in den Handelszentren begrüßt.

Am Samstag, 4. Mai,, findet der Wochenmarkt wie gewohnt von 7 bis 12.30 Uhr auf dem Marktplatz statt. Beim Kinderflohmarkt können die kleinen Verkäufer ebenfalls am Samstag von 9 bis 14 Uhr in der Neuen Straße und auf dem Sparkassenplatz ihr nicht mehr benötigtes Spielzeug verkaufen.

Eine Teilnahme ist für Kinder bis 17 Jahre kostenlos und ohne Anmeldung möglich. Der verkaufsoffene Sonntag bietet von 12 bis 17 Uhr in Schwäbisch Hall ein bunt gemischtes Programm. Um 12.15 Uhr geht es mit einem Konzert des Stadtorchesters Schwäbisch Hall auf dem Marktplatz los. Danach gehört die Bühne den Vereinen, Tanzschulen und Sportanbietern aus Schwäbisch Hall und der Region, die sich mit einem bunten Programm präsentieren und zeigen, was Schwäbisch Hall sportlich alles zu bieten hat. Aktionsangebote, Vorführungen, Verkostungen, ein Tag der offenen Tür im neuen Polizeirevier und ein Kinderprogramm machen den verkaufsoffenen Sonntag zu einem reizvollen Familienausflug. Ab Samstagabend wird beim Frühlingsfest auf dem Marktplatz ausgelassen gefeiert. Los geht es mit einem besonderen Highlight, der Radio Ton 80er Party. Hier lässt ein DJ ab 20 Uhr die Kultmusik der 80er Jahre wieder aufleben.

Mit den passenden Musikvideos reisen die Partygäste auch visuell in ihr Lieblingsjahrzehnt und haben so die Möglichkeit, zu den originalen Tanzschritten der Stars aus den 80ern abzutanzen. Das Frühlingsfest hat folgendermaßen geöffnet: Samstag, 4. Mai, 18.30 bis 24 Uhr; Sonntag, 5. Mai, 11 bis 18.30 Uhr. Der Eintritt ist an allen Tagen frei, auch zur 80er Party. Auf Initiative des Vereins Schwäbisch Hall aktiv wird es am Sonntag, 5. Mai, einen Pendelbus geben, der die Innenstadt mit den Handelszentren West/Kerz und Ost sowie dem im Freilandmuseum Wackershofen stattfindenden Käsemarkt verbindet. Auch die jeweiligen Schulzentren werden angefahren. Außerdem steht das Parkhaus der Bausparkasse zur Verfügung.

