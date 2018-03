Für die Zukunft gerüstet

Anzeige

Niederstetten.Auf ein ereignisreiches Jahr blickte die Bundeswehr-Sportfluggruppe Niederstetten bei ihrer Hauptversammlung zurück.

Vereinsvorstand Stefan Klenk erinnerte an die Ereignisse des letzen Jahres. Der Verein hatte einige Investitionen zu meistern, so wurde ein neuer Motor für eines der Flugzeuge angeschafft, außerdem wurde durch eine gesetzliche Neuregelung der Einbau von neuen Funkgeräten in alle Vereinsflugzeuge notwendig. Des weiteren stand eine größere Reparatur an. Nachdem die Investitionen gemeistert wurden, die auch eine Anpassung der Gebühren und Mitgliedsbeiträge notwendig gemacht hat, sieht der Vorstand den Verein gut für die Zukunft gewappnet. Die Veranstaltung „Fliegerbrunch mit Rundflügen“ wurde, trotz schlechten Wetters, zum vollen Erfolg. Für dieses Jahr ist ein großes Sommerfest am Flugplatz geplant, dies wird am 1./2. September stattfinden.

Bei drei Austritten und einem Neuzugang verzeichnet der Verein aktuell 98 Mitglieder.