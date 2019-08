Rothenburg.Für Freunde klassischer Musik hat der August gleich zum Start eine besondere Überraschung in Rothenburg parat: Der schönen Tradition der Ambassadors of Music folgen am Montag, 5. August, zwei renommierte Musikgruppen aus Tel Aviv.

Die Tel Aviv Winds und Tel Aviv K-Strings spielen um 17 Uhr ein einstündiges, kostenfreies Konzert auf dem Marktplatz von Rothenburg.

Reise durch Franken

Zum Repertoire der Tel Aviv Winds zählen Stücke von Johann Sebastian Bach sowie Stücke aus der Dreigroschenoper von Kurt Weil.

Das Kibbuz Youth Orchestra „Israel K-Strings“ spielt Werke von Jacob Ludwig Felix Mendelssohn Bartholdy sowie israelischen Komponisten wie Josef Bardanashvilli und Avner Hanani.

Neben Rothenburg besuchen die Musiker auf ihrer Reise nach Franken zudem Bayreuth, heißt es abschließend in einer Pressemitteilung.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 03.08.2019