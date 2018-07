Für urlaubsgleiche Atmosphäre gesorgt

Anzeige

Bereits zum zweiten Mal fand das Sommerkonzert statt. Dieses Jahr gastierte „Chicco Diaz Orquestra Salsaborrr“ aus Rothenburg in Schrozberg. Es herrschte ausgelassene Stimmung, jeder bewegte sich in irgendeiner Form zu den rhythmischen Klängen, genoss die Musik und erfreute sich an den reizenden Tänzerinnen, die sich immer wieder umzogen und neu zu den Klängen der Band unter die Musiker mischten. Tanzlehrer Michael Lewerenz mischte sich unter die Gäste, forderte Damen zum Tanz .

Das begeisterte Publikum wollte am Ende trotz mehrerer Zugaben die mitreißende Band nicht gehen lassen. mas

