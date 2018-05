Fußball und Volleyball im Blickpunkt

Anzeige

Weitere Anmeldungen sind bis Pfingstsamstag möglich bei Thomas Rüeck unter Telefon 0151/11550648 oder jc.rinderfeld@web.de

Discoabend

Die „Player’s Party“, der Discoabend steigt am Pfingstsonntag gegen 21.30 Uhr.

Nach einer erfahrungsgemäß kurzen Nacht wegen der Disco mit Barbetrieb im beheizten Festzelt wird der Ball am Pfingstmontag gewechselt: Schon zwei Jahre länger, also bereits zum 29. Mal findet am Pfingstmontag das traditionelle Fußball-Dorfpokalturnier in Rinderfeld statt. Jedes Team besteht aus sechs Feldspielern und einem Torwart, davon muss immer mindestens eine Frau sein. In diesem Jahr haben sich folgende acht Teams gemeldet: Jugendclub Derbe, Jugendclub Pfitzingen, Freunde des Ski- und Sportclubs Neubronn, Jugendclub Finsterlohr, Dynamo Tresen, Jugendclub Craintal, Barca und „Gmirs“ aus Weikersheim.

Auch hier sind Anmeldungen bis Pfingstsamstag bei Rainer Guttroff unter jc.rinderfeld@web.de möglich. Weitere Informationen auch unter Facebook/Jugendclub-Rinderfeld.

Es gelten die Regeln des Württembergischen Fußballverbandes, jedoch wird ohne Abseits gespielt, die Rückpassregel ist aktiv.

Um den Zuschauern interessante Partien zu bieten, wird auf große Tore bei verkürztem Spielfeld gespielt.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 17.05.2018