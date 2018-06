Fußballspiel hinter den Gefängnismauern

Anzeige

Bedrückende Situation

Bevor der Kick hinter Gittern in Adelsheim starten konnte, hatten die Fußballer allerdings die ein oder andere bedrückende Situation zu meistern: „Wenn hinter einem das Gefängnistor zugeht, ist das schon komisch“, kommentierte ein Spieler des TV Niederstetten zum Beispiel das Hineingehen ins Gefängnis. Nach der Sicherheitskontrolle öffneten sich für die Jugendspieler und Betreuer des TV Niederstetten nacheinander die beiden Sicherheitsschleusen. In den ersten 20 Minuten merkte man der JVA Mannschaft an, dass sie längere Zeit nicht mehr auf dem Großfeld gespielt hatte. So führte der TVN nach 20 Minuten mit 3:0 Toren.

Mit zunehmender Spieldauer kam die Mannschaft der JVA besser ins Spiel und lag zur Halbzeit nur noch 3:4 hinten. In der zweiten Hälfte erzielten beide Teams noch jeweils einen Treffer. Somit endete das auf technisch gutem Niveau stehende Spiel mit einem 5:4-Sieg für den TV Niederstetten. Interessant gestalteten sich die Gespräche mit den jugendlichen Gefangenen im Anschluss. Bei einem kleinen Snack erfuhren die Kicker aus Niederstetten und dem Main-Tauber-Kreis viel über den straff organisierten Gefängnisalltag. Natalia Sterz vom Team der Anstaltsleitung bedankte sich bei der Sportjugend und dem TV für die Bereitschaft, zu diesem besonderen Fußballspiel anzutreten. Die Sportjugend wurde von Luisa Dobernek und Reinhold Balbach sowie von Martin Heppel betreut.

Luca Dinkel, der ab 1. September als FSJ-ler bei der Sportjugend arbeitet, war in dreifacher Funktion dabei: Als Spielführer der A-Junioren, Mitglied im Jugendvorstand des TVN und der Sportjugend Mergentheim. spj

