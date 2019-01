Bad Mergentheim.Die Polizei sucht Zeugen eines Unfalls in Bad Mergentheim am Samstagmittag, bei dem eine Fußgängerin schwer verletzt wurde. Gegen 12.20 Uhr hatte ein 51-Jähriger mit seinem BMW in der Wolfgangstraße in einem Stau gestanden. Gerade als er wieder losfuhr, überquerte eine 78-jährige Frau vor seinem Auto die Fahrbahn. Trotz einer Vollbremsung berührte der Wagen die Fußgängerin noch leicht. Diese stürzte und blieb bewusstlos liegen. Sie wurde vom Rettungsdienst zur stationären Behandlung ins Krankenhaus gebracht. pol

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 22.01.2019