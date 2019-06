Fußwallfahrt nach Walldürn

Igersheim.Die Fußballfahrt des Wallfahrtsvereins Igersheim nach Walldürn am 22./23. Juni startet um 0.30 Uhr am Igersheimer Marktplatz. Die Wegstrecke ist etwa 45 Kilometer lang und führt teilweise über unbefestigte Wege, größtenteils über Asphalt. Gutes Schuhwerk, Regen- und Sonnenschutz sind für den zwölfstündigen Weg erforderlich. Das Gepäck kann in einem Begleitfahrzeug transportiert werden. Um etwa 12 Uhr kommt die Gruppe am Samstag in Walldürn an. Am Sonntag, 23. Juni, beginnt um 6 Uhr der zweite Wallfahrtstag mit einer kurzen Andacht an der Mariengrotte. Um 6.30 Uhr ist die gemeinsame Pilgermesse am Blutsaltar. Danach besteht die Möglichkeit zum Frühstücken in einer Pilgergaststätte in Walldürn. Um 9 Uhr treffen sich die Pilger am Haupteingang der Basilika zum Auszugssegen und Rückweg. Ab 21.30 Uhr wird die Pilgergruppe zurück in Igersheim erwartet. Pro Strecke gibt es zwei bis drei längere Pausen, in denen es auch die Möglichkeit zur Einkehr in einer Gaststätte gibt. Es ist auch möglich, nur den Hinweg oder nur den Rückweg zu gehen. Für die Abholung in Walldürn bzw. die Hinfahrt am Sonntag ist jeder selbst verantwortlich. Es können Fahrgemeinschaften gebildet werden. Die Wallfahrt ist für alle Konfessionen offen. Weitere Informationen unter www.wallfahrtsverein-igersheim.de.

