Ganz besonderes Gemeinschaftsgefühl

Anzeige

Marc Seidl begann 1988 als Gas- und Wasserinstallateur-Azubi und erlernte gleich nach der Gesellenprüfung den Beruf des Heizungs- und Lüftungsbauers. Er war „der Erste im Main-Tauber-Kreis“, der diese beiden Berufe direkt hintereinander erlernte. Den Meistertitel in beiden Sparten erhielt er 1999. Marc Seidl wirkt in verschiedenen Positionen im Betrieb. „Ich habe als Stift angefangen und bin nach wie vor gerne mit dabei“, sagte der Geehrte „Es ist immer schön, wenn die Kunden zufrieden sind.“

Manfred Schmeiser, Installateur- und Heizugsbauergeselle, trat 1993 in die Firma ein und wirkte als Kundendienstmonteur. Seit knapp einem Jahr in Rente, hilft er mit „viel Freude und Elan“ aus, wenn Not am Mann ist. „In dieser Firma passt’s, sonst wäre ich ja nicht mehr dabei“, sagte Scheiser, der in seinen 25 Jahren „Hochs und Tiefs“ miterlebt hat und das „familiäre Betriebsklima“ hervorhebt – das schaffe „ein besonderes Gemeinschaftsgefühl“. hp

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 21.06.2018