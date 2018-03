Ganz großer Querschnitt

Anzeige

Niederstetten.Zum vierzigjährigen Bestehen der kommunalen Musikschule Hohenlohe findet am Sonntag, 25. Februar um 17 Uhr in der Alten Turnhalle in Niederstetten ein Jubiläumskonzert statt.

Aus allen, dem Zweckverband angeschlossenen Gemeinden werden über hundert Schülerinnen und Schüler von Igersheim bis Gerabronn ein vielfältiges Programm gestalten. Einen Querschnitt durch die zahlreichen instrumentalen Fachgebiete der Musikschule zeigen Ensembles aus Blech- und Holzbläsern, Violinen, Querflöten, Blockflöten, Gitarren und Sängern. Zu hören ist Musik aus aller Welt vom Volkslied über Blues bis hin zum Musical.

Querflötisten, Schlagzeuger und Pianisten bereichern das Programm mit virtuosen Stücken von der Klassik bis hin zur Moderne. Klangvollen Abschluss des Programms bildet ein Projektchor aus Schülern und Lehrern der Musikschule. rb