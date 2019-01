Ganz stark besetztes Turnier

Beim Jako-Cup in Niederstetten ist das Turnier der D-Junioren am heutigen Freitag, 4. Januar, das vielleicht hochklassigste der insgesamt elf Wettkämpfe.

In jedem Fall aber ist es der Wettbewerb mit den meisten Teilnehmern: insgesamt 26 Teams kämpfen in zwei Turnieren um den Sieg.

Ab 9 Uhr treten zehn Teams in zwei Gruppen gegeneinander an, der gastgebende TV Niederstetten ist hier gleich mit zwei Mannschaften vertreten. In Gruppe A kämpft der TVN II neben dem TSV Blaufelden um den Halbfinal-Einzug, der sich ungeschlagen für die Leistungsstaffel qualifiziert hat. Neben dem JF Ravenstein sind der TSV Röttingen und die SGM Gommersdorf/Krautheim II eher als Außenseiter einzuschätzen.

Favorit Langenburg

In Gruppe B zählt die auf Verbandsebene spielende SGM Langenburg sicher zum Favoritenkreis, auch der TSV Ilshofen dürfte als Bezirksligist eine gute Rolle spielen. Gute Chancen hat sicher auch der TSV Weikersheim, der sich ungeschlagen für die Leistungsstaffel qualifiziert hat. Der SV Wachbach sollte ebenfalls nicht unterschätzt werden, Niederstetten III vervollständigt die Gruppe B.

Die Halbfinalspiele beginnen um 12.45 Uhr, das Endspiel des ersten Turniers wird um 13.15 Uhr angepfiffen.

Das zweite Turnier der D-Junioren beginnt um 13.30 Uhr – und es ist das wohl best besetzte Turnier beim Jako-Cup: außer Gastgeber TV Niederstetten und der SG Lauda/Gerlachsheim spielen alle teilnehmenden Teams mindestens in der Bezirksliga. In Gruppe A geht der auf Landesebene aktive TSV Schmieden als Mit-Favorit in das Turnier. Aber auch die beiden Bezirksligisten von der SG Weinstadt und der TSG Hofherrnweiler stellen starke Hallen-Mannschaften. Ausrichter TV Niederstetten will aber natürlich seinen Heimvorteil nutzen und wie in den Vorjahren den Einzug ins Viertelfinale schaffen.

Taubertäler Außenseiter

In Gruppe B wird am Drittliga-Nachwuchs der Würzburger Kickers kein Weg vorbeiführen. Deren größte Konkurrenten sind Landesligist TSV Neu-Ulm, und auch die TSG Backnang als Zweiter der Bezirksliga Rems-Murr ist stark einzuschätzen, die SG Lauda/Gerlachsheim gilt als Außenseiter.

Gruppe C wird angeführt vom traditionell starken Bayernligisten Würzburger FV, auch die SGM Gommersdorf/Krautheim I wird als Bezirksligist einer der Mit-Favoriten sein.

Hohe Leistungsdichte

Die Spielgemeinschaft Böbingen/ Mögglingen als Dritter der Bezirksliga Ostwürttemberg und der Verbandsliga-Nachwuchs vom FV Löchgau vervollständigen diese starke Gruppe.

Lediglich in Gruppe D könnte die Leistungsdichte sogar noch höher sein, denn beim württembergischen Landesfinale standen sich Anfang Dezember vergangenen Jahres der FSV Hollenbach und der FSV Waiblingen im Endspiel gegenüber, das der FSV knapp mit 1:0 Toren für sich entschied konnte.

In der Bezirksliga holten sich allerdings die Sportfreunde Schwäbisch Hall zuletzt die Herbstmeisterschaft – und auch der Friedrichshaller SV war beim Landesfinale mit dabei und belegte schließlich den sechsten Rang.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 04.01.2019