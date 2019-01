„Ganz wichtiger Schritt für Niederstetten“

Die Computertechnik macht’s möglich: Ziemlich genau so wird das Umschulungs- und Fortbildungszentrum auf dem Gelände des ehemaligen Hallenbades in Niederstetten einmal aussehen. Der Eingang der neuen Schule zeigt in Richtung Sporthalle, der breite Weg verbindet das Bildungszentrum mit dem neuen ZOB.

© Schätzler Architekten