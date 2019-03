Ganzer Ort steht nachts im Bett

Mein Leserbrief vom 18. Dezember 2018 „Ergebnisse jetzt endlich veröffentlichen“: Antwort vom Landratsamt – Fehlanzeige.

Da die Redaktion der Fränkischen Nachrichten Bad Mergentheim nachhakte, wurde von Markus Moll am 22. Dezember 2018 erklärt: „Richtwerte werden eingehalten“; am 29. Dezember antwortete ich „Zuständigkeit des Amtes bescheiden“, Antwort vom Landratsamts: Fehlanzeige. Das ist die Vorgeschichte meines heutigen Leserbriefes.

Für mich, als mündigen Bürger, ist dieses undemokratische Verhalten unseres Landrates Reinhard Frank nicht tragbar. Es ist doch logisch: Wenn ich Messungen mache, komme ich zu Fakten, welche es erlauben, Maßnahmen zum Schutze von Mensch und Tieren, einzuleiten – wenn es notwendig wird (siehe Feinstaub). Um genaue Werte zu erhalten, muss ich lange Zeit messen. Aus Kostengründen ist aber die Messdauer nur kurz bemessen. Deswegen bin ich auch der Meinung, dass Markus Moll seine Aussage als Pressesprecher des Landrates Frank genauer präzisieren muss in der Weise: Während diese Fachfirma gemessen hat, wurden die amtlichen Richtwerte eingehalten. Fairness gilt nicht nur im Sport.

Ein Beispiel aus dem Creglinger Gemeinderat – ich habe das selbst gehört – ein Fachmann, der dort Messungen gemacht hatte (Ingenieur), erklärte unter anderem die Messwerte von Niedersteinach. Zeigte an die verschiedenen Lärmwerte, kam der Wind aus dem Osten, Süden, Norden, waren es kleine Türmchen. Aus dem Westen, wurde es ein Riese. Fazit: Aus drei Richtungen kein Problem.

Damals hatte ich in einem Leserbrief geschrieben: Wenn der Wind aus dem Westen kommt, dann steht der ganze Ort nachts aufrecht im Bett.

Da sich unser Landrat selbst als Lokomotive für die Windräder outete, nahm seine Glaubwürdigkeit Schaden. Er ist mitverantwortlich, dass im „Lieblichen Taubertal“ die meisten Windräder im „Ländle“ gebaut wurden.

Am 31. Dezember 2017 hatten wir im Main-Tauber-Kreis 134 Windräder in Betrieb. Auf seiner „good will“-Tour 2018, sagte er in Igersheim und Creglingen (stand so in der Presse), keine Räder mehr zu bauen. Leider hielt er nicht sein Wort. Am 31. Dezember 2018 standen 143 Räder. Weitere sind im Bau, zusätzlich sollen jetzt noch Solaranlagen auf dem Boden (Freiflächen), gebaut werden. Wie naiv sind alle, die Planer für Fremdenverkehr und Urlauber, die zulassen, dass aus dem „Lieblichen Taubertal“, eine stromerzeugende Gewerbefläche“, wird.

Mithelfer sind die „Grünen“. Umweltminister Untersteller hat doch erst bei der Tagung in Bad Mergentheim im Kursaal gesagt zur Situation in 2030 (ohne Atom, ohne Kohle), muss der Strom durch Windkraft den Ersatz bringen. Dazu bedarf es einer Verdoppelung der Windräder in ....... diese müssen im ländlichen Raum gebaut werden. Da hätte der Landrat seine Qualität beweisen können, muss er nicht Schaden vom Volk abwenden?

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 28.03.2019