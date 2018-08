Garant für mehr Sicherheit

Anzeige

Zur allgemeinen Sicherheit gehört auch, dass die Festivalbesucher, besonders die Camper, die die Nächte auf dem Gelände verbringen, auf ihre Wertsachen und Handys achten. Der Einsatzleiter appelliert an alle, auf die Sicherung ihres Eigentums zu achten. Auf dem Campingplatz und auch im Gedränge rund um die Bühnen seien Trick- und Taschendiebe allgegenwärtig.

Der Polizei sei außerdem geholfen, wenn die Eigentümer von Gegenständen, die eine so genannte Individualnummer oder andere individuelle Kennzeichnungen haben, diese notieren. So kann im Fall eines Diebstahls die Beute im polizeilichen Sachfahndungssystem ausgeschrieben werden. Albrecht Kucher kündigt an, am Ende des Festivals nicht nur Abfahrtskontrollen stattfinden zu lassen, sondern auch wieder Atemalkoholtests vor der Heimfahrt der Festivalbesucher anzubieten. Das Angebot zeigte bislang jedes Jahr, dass es viele junge und ältere Leute gibt, die meinen, der Alkoholpegel liege bei ihnen nach einem Nickerchen bei Null. Doch das, so zeigten die Tests mit rund 250 freiwilligen Probanten, ist eben meistens nicht so. Diejenigen, die den Test machten, bevor sie sich ans Steuer setzten und noch Alkohol intus hatten, blieben natürlich ohne Strafe und behielten ihren Führerschein. Sie schliefen sich erst einmal richtig aus, bis der Pegel auf Null stand.

Im vergangenen Jahr wurden im Rahmen des Festivals auf baden-württembergischem Gebiet 26 Autofahrer wegen Alkohols oder Drogen am Steuer belangt. Die Polizei erinnert daran, dass die Wartezeiten vor den Mautstellen zum Festival-Gelände bedacht werden sollten. Es wird geraten, nicht schon vor oder bei der Anreise Alkohol zu trinken. Alkoholfreie Getränke sollten allerdings in den Fahrzeugen bei den vorhergesagten hohen Temperaturen für die Wartezeit bereit gehalten werden. pol

© Fränkische Nachrichten, Montag, 06.08.2018