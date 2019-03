Geballte Musikalität als „Big Big Band“

Mit einem fulminanten Konzert in der Alten Turnhalle beging das Bildungszentrum ein Doppeljubiläum. Die Bigbands „BIZ-Players“ und „BIZ-Connection“ zeigten dabei ein hohes Niveau.

Niederstetten. „Bei den „BIZ-Players“ war von Anfang an Professionalität gegeben“, so Bürgermeisterin Heike Naber in ihrem Grußwort zum 25-Jahr-Jubiläum und erinnerte an den ersten Auftritt 1994 vor dem

...