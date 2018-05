Gefällter Baum zerstört Gartenzaun

Anzeige

Stachenhausen.Immer wieder lustig finden einige Mai-Hexen offenbar das Fällen von Maibäumen. Dass dies allerdings kein Scherz ist, sondern gefährlich ausgehen kann zeigt ein Beispiel in Ingelfingen-Stachenhausen. Nach Zeugenaussagen waren mindestens vier, noch unbekannte Männer in einem VW Golf in den Weldingsfelder Weg gefahren und hatten den dort aufgestellten Baum mit einer Motorsäge gefällt. Der Maibaum fiel in einer unübersichtlichen Kurve auf die Fahrbahn und krachte gegen den Holzzaun eines Wohnhauses. Der Zaun wurde dabei beschädigt und die Straße komplett blockiert.

Die Täter flüchteten anschließend in Richtung Dörrenzimmern. Die Polizei Niedernhall nimmt unter der Telefonnummer 07940/8294 weitere Hinweise zu dem Vorfall entgegen. pol